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ЄС згоден на антикорупційну палату замість антикорупційного суду

Четвер, 13 липня 2017, 13:36

Європейський Союз більше не наполягає на створенні окремого антикорупційного суду в Україні, а згоден на створення антикорупційної палати в рамках чинної судової системи.

Про це заявив голова Європейської комісії Жан-Клод Юнкер на прес-конференції у Києві після завершення саміту Україна – ЄС.

"У вас великі амбіції, але щоб здолати довгий шлях, потрібно мати відповідну наснагу й терпіння – і у вас це є. За три останні роки більше прогресу було здійснено в Україні, ніж за останні 20 років", – зазначив він.

Голова Єврокомісії сказав, що він із президентом Європейської Ради Дональдом Туском пообіцяли Порошенкові зробити все, щоб угода про асоціацію між Україною і ЄС набула чинності. "І рішення .було прийнято вчора", – сказав Юнкер.

"Але не все зроблено. Що нас турбує – це боротьба з корупцією. Президент і парламент досягли прогресу, але ситуація не є задовільною", – заявив він.

"Ми всі налаштовані на те, щоб бути згодними – і ми погоджуємося на створення спеціальної антикорупційної палати в рамках суду. Ми навіть не наполягаємо на створенні окремого антикорупційного суду, а саме палати, яка буде присвячена боротьбі з корупцією", – сказав Юнкер.  

"Основне – не в інструментах, основне – в переконаннях. В українському суспільстві є бажання боротьби з корупцію… Якщо на всіх щаблях ви не зруйнуєте корупцію – інвестори не прийдуть в Україну. І це має бути найважливіший бій, на чому ми наполягаємо всіма нашими засобами і фінансовою підтримкою", – додав він.

Коли журналістка уточнила щодо антикорупційного суду, створення якого очікувала громадськість, президент Петро Порошенко не відповів, а Юнкер наголосив, що корупція – одна з найбільших проблем України.

"Ми просимо, не читаючи вам лекцію – бо вашій країні не треба читати лекцію, – просто збільшити рівень боротьби з корупцією, бо корупція підриває всі зусилля, що ваша велика країна уже проводить", – сказав голова Єврокомісії.

"Ми сьогодні – Туск і я – запропонували президенту якісь середні, тимчасові шляхи як впоратися з цією проблемою. Європейський Союз поки що вимагав, просив створити спеціальний суд, який би відповідав за справи, пов’язані з корупцією", – пояснив Юнкер.

"Тепер ми зранку погодилися: якщо Україна створить у рамках своєї судової системи спеціальну палату, присвячену цим питанням, то цього буде достатньо. Зрозуміло, що треба подивитися, які будуть наслідки цього, але це дуже важливо", – наголосив він.

Олена Рощенко, УП, доповнено

Теми: судЄСреформикорупція
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