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Рада знову не змогла обрати аудитора НАБУ

Четвер, 13 липня 2017, 14:11
Рада знову не змогла обрати аудитора НАБУ

Верховна Рада не змогла затвердити кандидатуру незалежного аудитора Національного антикорупційного бюро.

Під час голосування у четвер забракло голосів.

Антикорупційний комітет парламенту раніше рекомендував чотирьох кандидатів в аудитори Національного антикорупційного бюро: Олександру Яновську, Сергія Гончаренка, Марту Борщ, Карлоса Кастресану.

Рейтингове голосування показало найбільшу підтримку кандидатури Яновської – 207 голосів.

Водночас за затвердження її кандидатури проголосували 216 народних депутатів (за необхідних 226 -ред.)

Як відомо, 21 березня парламент не зміг обрати члена комісії зовнішнього контролю щодо проведення аудиту ефективності діяльності НАБУ після чого було оголошено новий конкурс.

У ньому зокрема брали участь Нейджел Браун, якому дала рекомендації фракція "Блок Петра Порошенко", професор Київського національного університету ім. Т.Шевченка Олександра Яновська, адвокат, представник Академії адвокатури Сергій Гончаренко, адвокат зі США Марта Борщ, прокурор з Іспанії Карлос Кастресана.

Відповідно до закону про НАБУ, президент, Верховна Рада та Кабінет міністрів щороку визначають по одному члену комісії з числа осіб, які мають значний досвід роботи в органах досудового розслідування, прокуратури, судах за кордоном чи міжнародних організаціях, володіють необхідними знаннями та навичками для проведення такої оцінки (аудиту), а також мають бездоганну ділову репутацію.

У 2017 році має відбутися перший подібний аудит НАБУ.

Валентина Романенко, УП

Теми: НАБУВерховна Рада
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