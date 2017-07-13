Голову Яворівського полігону підозрюють у співпраці з розвідкою РФ

Служба безпеки України підозрює начальника полігону Міжнародного центру миротворчості та безпеки у Старичах Яворівського району Львівської області у співпраці з Головним розвідуправлінням Генштабу ЗС РФ.



Про це йдеться в ухвалі суду від 21 червня, передають "Українські новини".



СБУ встановило, що підозрюваний впродовж 2015-2016 років, обіймаючи посаду начальника загальновійськового полігону Міжнародного центру миротворчості та безпеки, військова частина А4150, на виконання завдань співробітників ГРУ РФ здійснював збір та передачу відомостей військового характеру про діяльність центру.



"Під час дачі пояснень співробітникам СБ України про його конфіденційну співпрацю з ГРУ ГШ ЗС РФ, він добровільно передав співробітникам СБУ уривок паперу з написом, ноутбук, диски і паролі до програми, а також флеш-накопичувач, з допомогою яких він здійснював зв'язок з представниками ГРУ ГШ ЗС РФ", – сказано в рішенні суду.



За клопотанням СБУ суд наклав арешт на ноутбук, мобільний термінал, диски, планшет, шматок аркуша паперу з написом "quarto xmail.net", на зворотному боці надруковано фразу "наказом командира військової частини А4150 від 30.12.2015 року № 755"; флеш-накопичувач інформації.



Це майно тимчасово вилучили під час огляду після його добровільної видачі підозрюваним і визнання речовим доказом у кримінальному провадженні.