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Главу Яворовского полигона подозревают в сотрудничестве с разведкой РФ

Четверг, 13 июля 2017, 15:32

Служба безопасности Украины подозревает начальника полигона Международного центра миротворчества и безопасности в Старычах Яворовского района Львовской области в сотрудничестве с Главным разведуправлением Генштаба ВС РФ.

Об этом говорится в определении суда от 21 июня, передают "Українські новини".

СБУ установило, что подозреваемый на протяжении 2015-2016 годов, занимая должность начальника общевойскового полигона Международного центра миротворчества и безопасности, воинская часть А4150, во исполнение задач сотрудников ГРУ РФ совершал сбор и передачу сведений военного характера о деятельности центра.

"Во время дачи объяснений сотрудникам СБ Украины о его конфиденциальном сотрудничестве с ГРУ ГШ ВС РФ, он добровольно передал сотрудникам СБУ отрывок бумаги с надписью, ноутбук, диски и пароли к программе, а также флэш-накопитель, с помощью которых он осуществлял связь с представителями ГРУ ГШ ВС РФ", – сказано в решении суда.

По ходатайству СБУ суд наложил арест на ноутбук, мобильный терминал, диски, планшет, отрывок листа бумаги с надписью "quarto xmail.net", на обратной стороне напечатана фраза "приказом командира воинской части А4150 от 30.12.2015 года № 755"; флэш-накопитель информации.

Это имущество временно изъяли при осмотре после его добровольной выдачи подозреваемым и признания вещественным доказательством в уголовном производстве.

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Темы: армияразведкаРосcияшпионажСБУ
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