Рада вирішила працювати довше
Четвер, 13 липня 2017, 17:30
Верховна Рада продовжила роботу у четвер до 20:00.
Таке рішення підтримали 231 народний депутат.
Про продовження роботи парламенту попросив прем'єр-міністр Володимир Гройсман у залі ВР.
Він мотивував це необхідністю прийняти у першому читанні пенсійну реформу.
Наразі Рада розглядає подання Генпрокуратури про дозвіл на притягнення до відповідальності нардепа від "Опоблоку" Михайла Добкіна.
Як відомо, фракція БПП підтримає в першому читанні всі законопроекти щодо пенсійної реформи.
У червні ЗМІ оприлюднили повний текст проекту пенсійної реформи.
Олександр Шумілін, УП