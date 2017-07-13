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Рада решила работать дольше

Четверг, 13 июля 2017, 17:30

Верховная Рада продлила работу в четверг до 20:00.

Такое решение поддержали 231 народный депутат.

О продлении работы парламента попросил премьер-министр Владимир Гройсман в зале ВР.

Он мотивировал это необходимостью принять в первом чтении пенсионную реформу.

Сейчас Рада рассматривает представление Генпрокуратуры о разрешении на привлечение к ответственности нардепа от "Оппоблока" Михаила Добкина.

Как известно, фракция БПП поддержит в первом чтении все законопроекты по пенсионной реформе.

В июне СМИ обнародовали полный текст проекта пенсионной реформы.

Александр Шумилин, УП

Темы: Верховная РадапенсииКабинет министров
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