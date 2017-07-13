Рада решила работать дольше

Верховная Рада продлила работу в четверг до 20:00.



Такое решение поддержали 231 народный депутат.



О продлении работы парламента попросил премьер-министр Владимир Гройсман в зале ВР.



Он мотивировал это необходимостью принять в первом чтении пенсионную реформу.



Сейчас Рада рассматривает представление Генпрокуратуры о разрешении на привлечение к ответственности нардепа от "Оппоблока" Михаила Добкина.



Как известно, фракция БПП поддержит в первом чтении все законопроекты по пенсионной реформе.



В июне СМИ обнародовали полный текст проекта пенсионной реформы.



Александр Шумилин, УП