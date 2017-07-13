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Добкіна в Раді не затримували, а викликали на п’ятницю в ГПУ

Четвер, 13 липня 2017, 18:53

Генеральний прокурор Юрій Луценко викликав до ГПУ народного депутата Михайла Добкіна,  дозвіл на арешт якого у четвер дала Верховна Рада.

Про це Луценко заявив із трибуни парламенту після голосування у Верховній Раді за зняття недоторканності та арешт Добкіна.

Він також викликав до кімнати апарату Верховної ради нардепів Розенблата і Полякова: "Прошу зайти до кімнати апарату ВР народному депутату Полякову та Розенблату".

"Народному депутату Добкіну оголошую виклик до ГПУ завтра на 14:00. Сподіваюсь, до цього часу суд прийме всі необхідні рішення для реалізації рішення Верховної Ради", - сказав Луценко.

Як відомо, у четвер Верховна Рада дала дозвіл на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт народного депутата від Опозиційного блоку Михайла Добкіна, якого підозрюють в аферах із землею.

Добкін заперечує всі обвинувачення.

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Тетяна Кусок, УП

Теми: Добкін
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