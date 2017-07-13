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Акція під Радою згортається

Четвер, 13 липня 2017, 21:05

Учасники акції за скасування депутатської недоторканності, які мітингували біля будівлі Верховної Ради, розблокували вул. Грушевського і залишають місце проведення акції.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", ситуація біля будівлі парламенту спокійна. Активісти "Національного корпусу" залишили вул. Грушевського, прибравши всі плакати і сміття. Також роз'їжджаються представники Автомайдану.

Рух автотранспорту по вулиці розблоковано.

Разом з тим, на Площі Конституції з іншого боку будівлі Верховної Ради залишаються близько сотні осіб в камуфляжній формі, деякі з них називають себе представниками руху "Варта". З площі вже прибрали дві сцени.

За даними представників Національної поліції, за день біля парламенту не зафіксовано серйозних інцидентів, ніхто не був затриманий.

За словами співробітників медичної служби, за медичною допомогою ніхто не звертався.

Раніше учасники акції за скасування депутатської недоторканності зустріли рішення парламентаріїв про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання і арешт народного депутата з фракції "Опозиційний блок" Михайла Добкіна радістю і запалюванням димових шашок.

Теми: Верховна Радаакції
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