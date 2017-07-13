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Бойовики у четвер активізувалися на Маріупольському напрямку

Четвер, 13 липня 2017, 22:56

У четвер проросійські бойовики активізували вогневі провокації на Маріупольському напрямку, здійснивши протягом дня 11 обстрілів позицій українських військових.

Про це повідомляє прес-центр АТО.

"Вночі і зранку бойовики зі стрілецької зброї, гранатометів і великокаліберних кулеметів 5 разів били по Широкиному. А близько 1 ночі по цьому ж селищу злочинці випустили щонайменше 16 мін калібру 120 міліметрів та вели вогонь з озброєння БПМ. Також упродовж дня вогневі провокації бандформувань були зафіксовані у районі Павлополя, Гнутове, Чермалика та Лебединського", - сказано у повідомленні.

Окрім того, під мінометним вогнем опинились і опорні пункти ЗСУ у Водяному.

На Донецькому напрямку противник бив з гранатометів по Авдіїівці, а на Луганському – зі стрілецької зброї по Кримському.

Загалом від початку доби незаконні збройні формування 13 разів порушили режим перемир’я.

Українська правда

Теми: АТОМаріуполь
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