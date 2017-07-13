Боевики в четверг активизировались на Мариупольском направлении

В четверг пророссийские боевики активизировали огневые провокации на Мариупольском направлении, осуществив в течение дня 11 обстрелов позиций украинских военных.

Об этом сообщает пресс-центр АТО.

"Ночью и утром боевики из стрелкового оружия, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов 5 раз били по Широкино. А около часу ночи по этому же поселку преступники выпустили не менее 16 мин калибра 120 миллиметров и вели огонь по вооружению БПМ. Также в течение дня огневые провокации бандформирований были зафиксированы в районе Павлополя, Гнутово, Чермалыка и Лебединского", - говорится в сообщении.

Кроме того, под минометным огнем оказались и опорные пункты ВСУ в Водяном.

На Донецком направлении противник бил из гранатометов по Авдеевке, а на Луганском - из стрелкового оружия по Крымскому.

Всего с начала суток незаконные вооруженные формирования 13 раз нарушили режим перемирия.

Украинская правда