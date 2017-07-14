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ФСБ затримала директора компанії, яка поставила турбіни Siemens в Крим

П'ятниця, 14 липня 2017, 01:16

Генеральний директор енергомашинобудівної компанії "Силові машини" Роман Філіппов затриманий в Петербурзі співробітниками Федеральної служби безпеки РФ за підозрою в розголошенні державної таємниці.

Про це пише видання "Медіазона".

Після обшуку на робочому місці і вдома, Філіппова допитали в якості підозрюваного. Після цього слідчі відпустили його під підписку про невиїзд.

За даними слідства, гендиректор "Силових машин" "ознайомив сторонніх осіб з документами, що містять секретні відомості".

Видання пов'язує затримання Філіппова зі скандалом навколо постачання турбін Siemens в Крим. Водоночас, обізнане джерело зазначило, що інцидент з цим не пов'язаний.

Турбіни були зроблені на спільному з російським концерном "Силові машини" заводі "Сіменс технології газових турбін". Згідно з контрактом, турбіни призначені для будівництва електростанції на Таманському півострові Росії. Однак, конкурс на будівництво ТЕС на Тамані так і не відбувся через відсутність заявок.

Нагадаємо, раніше агентство Reuters з посиланням на джерела раніше повідомило, що до Криму були поставлені турбіни виробництва німецького концерну Siemens в обхід санкцій ЄС.

Пізніше агентство повідомило, що в порт Феодосії анексованого Криму були доставлені ще дві газові турбіни, які за формою і розміром відповідають фотографіям турбін Siemens.

У компанії Siemens факт поставки заперечують. Пізніше стало відомо, що Siemens подав позови проти причетних до постачання його турбін в окупований Крим.

У Siemens пообіцяли не допустити використання свого енергообладнання в окупованому Росією Криму.

"Українська правда" в Threads

Теми: КриманексіясанкціїРосія
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