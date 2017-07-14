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Після зустрічі з Трампом Макрон не наполягатиме на відставці Асада

П'ятниця, 14 липня 2017, 04:09

Президент Франції Еммануель Макрон більше не вважає відставку Башара Асада умовою для політичного рішення сирійського конфлікту.

Про це Макрон заявив в ході зустрічі з американським президентом Дональдом Трампом, пише DW.com.

Президент Франції повідомив про новий підхід до Сирії, де головне завдання Франції та її міжнародних партнерів полягає в перемозі над тероризмом. При цьому він заявив, що відхід президента Сирії Башара Асада зі свого поста більше не є умовою для політично стійкого рішення сирійського конфлікту.

Для того щоб забезпечити політично стабільне майбутнє для цієї країни необхідні дипломатичні зусилля і участь в діалозі як представників Асада, так і опозиції, вказав Макрон.

Поряд з цим, він підкреслив, що розділяє розуміння "червоної лінії" з США щодо використання хімічної зброї в ході сирійського конфлікту. Крім того, Париж наполягає на створенні гуманітарних коридорів в країні.

Макрон також заявив про необхідність збереження прямого діалогу з російським лідером Володимиром Путіним, незважаючи на численні розбіжності. При цьому Макрон підкреслив різницю в двосторонніх відносинах з Вашингтоном і Москвою.

Трамп, в свою чергу, відзначив деякі розбіжності з Макроном, які, за його словами, не зруйнують "дружбу" двох країн. Зокрема, лідерам так і не вдалося домовитися з питань боротьби зі зміною клімату. Втім, Трамп допустив ймовірність зміни своєї позиції.

Крім того,  як повідомляє Укрінформ, в ході зустрічі президенти також обговорили ситуацію в Україні.

Візит Трампа до Франції відбувається тільки через три дні після повернення в США з Європи, де він брав участь в саміті "Великої двадцятки". 14 липня американський президент візьме участь в параді з нагоди Дня взяття Бастилії - національного свята французів.

Теми: ФранціяСШАСирія
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