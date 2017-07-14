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После встречи с Трампом Макрон больше не настаивает на уходе Асада

Пятница, 14 июля 2017, 04:09

Президент Франции Эмманюэль Макрон больше не считает уход Башара Асада условием для политического решения сирийского конфликта.

Об этом Макрон заявил в ходе встречи с американским президентом Дональдом Трампом, пишет DW.com.

Президент Франции сообщил о новом подходе к Сирии, где главная задача Франции и ее международных партнеров заключается в победе над терроризмом. При этом он заявил, что уход президента Сирии Башара Асада со своего поста больше не является условием для политически устойчивого решения сирийского конфликта.

Для того чтобы обеспечить политически стабильное будущее для этой страны необходимы дипломатические усилия и участие в диалоге как представителей Асада, так и оппозиции, указал Макрон.

Наряду с этим, он подчеркнул, что разделяет понимание "красной линии" с США в отношении использования химического оружия в ходе сирийского конфликта. Кроме того, Париж настаивает на создании гуманитарных коридоров в стране.

Макрон также заявил о необходимости сохранения прямого диалога с российским лидером Владимиром Путиным, несмотря на многочисленные разногласия. При этом Макрон отметил разницу в двусторонних отношениях с Вашингтоном и Москвой.

Трамп, в свою очередь, отметил некоторые разногласия с Макроном, которые, по его словам, не разрушат "дружбу" двух стран. В частности, лидерам так и не удалось договориться по вопросам борьбы с изменением климата. Впрочем, Трамп допустил вероятность изменения своей позиции.

Кроме того, как сообщает Укринформ, в ходе встречи президенты также обсудили ситуацию в Украине.

Визит Трампа во Францию ​​происходит только через три дня после возвращения в США из Европы, где он принимал участие в саммите "Большой двадцатки". 14 июля американский президент примет участие в параде по случаю Дня взятия Бастилии - национального праздника французов.

Темы: ФранцияСШАСирия
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