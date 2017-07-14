Трамп готовий запросити Путіна в Білий дім, але не зараз

Президент США Дональд Трамп заявив, що запросить Володимира Путіна до Вашингтона, але не зараз.

Про це американський лідер сказав на прес-конференції, яку давав на борту свого літака дорогою з Вашингтона в Париж, пише Reuters.

Трамп заявив, що хоче працювати з Москвою з таких питань, як Сирія, і сказав журналістам, що подорожували з ним до Парижа, що він відкритий для ідеї запросити Путіна в Білий дім в якийсь момент.

"Я не думаю, що це вдалий час, але відповідь "так, я б це зробив", - сказав Трамп коли його запитали, чи буде він запрошувати російського лідера.

12 липня в інтерв'ю Reuters Трамп ще раз підкреслив, що під час зустрічі з Путіним 7 липня Гамбурзі протягом перших 20-25 хвилин обговорював російське втручання у вибори. Президент РФ заперечував ці звинувачення.

Як повідомлялося, нещодавно стало відомо про ще один факт контактів членів команди Трампа з росіянами. Газета The New York Times повідомила, що Дональд Трамп-молодший зустрівся з російським адвокатом Наталією Весельницькою, яка має зв'язки з Кремлем. На зустрічі також були присутні зять Дональда Трампа Джаред Кушнер та Пол Манафорт, який в той час очолював президентську кампанію кандидата-республіканця.

Пізніше син президента США заявив, що погодився зустрітися з російським адвокатом Весельніцькою, тому що вона обіцяла передати компромат на Гілларі Клінтон, однак, за його словами, ніякої важливої ​​інформації вона не надала і перевела розмову на питання усиновлення російських дітей і "акта Магнітського".

Трам-молодший також опублікував листування про зустріч з Весельницькою.

У зв'язку з цим, американські юристи, які відстежують законність дій уряду, подали на Дональда Трампа-молодшого, Джареда Кушнера і Пола Манафорта скаргу до Федеральної виборчої комісії США зі звинуваченням у порушенні закону.

На прес-кнференціі в Парижі, Трамп заявив, що в американській політиці є нормою стежити за інформацією про опонентів, що і робив його син.