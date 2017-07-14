Трамп готов пригласить Путина в Белый дом, но не сейчас

Президент США Дональд Трамп заявил, что пригласит Владимира Путина в Вашингтон, но не сейчас.

Об этом американский лидер сказал на пресс-конференции, которую давал на борту своего самолёта по пути из Вашингтона в Париж, пишет Reuters.

Трамп заявил, что хочет работать с Москвой по таким вопросам, как Сирия, и сказал журналистам, путешествующим с ним в Париж, что он открыт для идеи пригласить Путина в Белый дом в какой-то момент.

"Я не думаю, что это подходящее время, но ответ "да, я бы это сделал", - сказал Трамп, когда его спросили, будет ли приглашать российского лидера.

12 июля в интервью Reuters Трамп ещё раз подчеркнул, что во время встречи с Путиным 7 июля в Гамбурге в течении первых 20-25 минут обсуждал российское вмешательство в выборы. Президент РФ отрицал эти обвинения.

Как сообщалось, недавно стало известно об еще одном факте контактов членов команды Трампа с россиянами. Газета The New York Times сообщила, что Дональд Трамп-младший встретился с российским адвокатом Натальей Весельницкой, которая имеет связи с Кремлем. На встрече также присутствовали зять Дональда Трампа Джаред Кушнер и Пол Манафорт, который в то время возглавлял президентскую кампанию кандидата-республиканца.

Позже сын президента США заявил, что согласился встретиться с российским адвокатом Весельницькою, потому что она обещала передать компромат на Хиллари Клинтон, однако, по его словам, никакой важной информации она не предоставила и перевела разговор на вопрос усыновления российских детей и "акта Магнитского".

Трам-младший также опубликовал переписку о встрече с Весельницкой

В связи с этим, американские юристы, отслеживающие законность действий правительства, подали на Дональда Трампа-младшего, Джареда Кушнера и Пола Манафорта жалобу в Федеральную избирательную комиссию США с обвинением в нарушении закона.

На пресс-кнференции в Париже, Трамп заявил, что в американской политике является нормой следить за информацией об оппонентах, что и делал его сын.