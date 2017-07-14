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Корчинська не допомагатиме дітям слідчих: поліція не повертає вкрадене

П'ятниця, 14 липня 2017, 12:57

Голова Опікунської ради національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит" Оксана Корчинська відмовляється допомагати дітям слідчих Міністерства внутрішніх справ.

Таку заяву вона зробила міністру внутрішніх справ Арсену Авакову і озвучила з трибуни Верховної Ради 14 липня.

"Хотіла би вам озвучити вчора свою заяву міністру МВС Авакову", – сказала вона.

"Я офіційно як голова Опікунської ради попередила його, що, позаяк Опікунська рада – це волонтерський орган "Охматдиту", я відмовляюся допомагати дітям слідчих управлінь всієї України у зв’язку з тим, що пан міністр за півроку не зміг змусити двох полковників – Вакуленка, який керує слідчим управлінням,  і полковника Колесника – передати підозру в суд на 60 мільйонів гривень украдених грошей на будівництво "Охматдиту", котрі Опікунська рада повернула вже державі", – заявила Корчинська.    

"У зв’язку з тим, що МВС і заступник генерального прокурора Петриківський роблять усе для того, щоб ці підозри не потрапили в суд, колишній забудовник вкрав – і Національна поліція не повертає єдиний на всю країну Пет КТ (апарат позитрон-емісійної томографії – ред.) вартістю 35 мільйонів у 2012 році, який був закуплений, він десь ховається. І зараз у той "Охматдит", який будується, він не поставлений", – сказала вона.

"У липні всі онкохворі України не зможуть отримати діагностику на цьому унікальному обладнанні. І зараз батьки кожної дитини від тисячі до 5 тисяч доларів, щоб зробити один аналіз на Пет КТ. Вони роблять це у різних країнах. У тому числі, й у нашій "Феофанії", котра не робить їм це безкоштовно", – наголосила Корчинська, яка є й заступницею голови парламентського комітету з охорони здоров’я.

Перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко попросила вважати це депутатським зверненням.

6 червня прем’єр-міністр Володимир Гройсман під час візиту до "Охматдиту" заявив, що, якщо вкрадене обладнання для проведення позитронно-емісійної томографії (Пет КТ) не вдасться знайти, його доведеться купити знову.

"Є питання, які стосуються кримінальних справ проти тих, хто вкрав обладнання, ми сьогодні над цим працюємо. Якщо у нас є ПЕТ-КТ-обладнання, яке перебуває в розшуку, то перед нами стоїть питання: або ми його знайдемо і заберемо, або доведеться купувати нове. Тут є велике питання, щоб не було подвійних витрат на ті самі статті", – сказав він.

Прем’єр також доручив МОЗу до 15 липня підготуватися до тендерів на придбання необхідного обладнання.

Олена Рощенко, УП

Теми: медицинаМВСполіціяволонтери
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