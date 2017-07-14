Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Корчинская не будет помогать детям следователей: полиция не возвращает украденное

Пятница, 14 июля 2017, 12:57

Глава Попечительского совета национальной детской специализированной больницы "Охматдет" Оксана Корчинская отказывается помогать детям следственных Министерства внутренних дел.

Такое заявление она сделала министру внутренних дел Арсену Авакову и озвучила с трибуны Верховной Рады 14 июля.

"Хотела бы вам озвучить вчера свое заявление министру МВД Авакова", – сказала она.

"Я официально как глава Попечительского совета предупредила его, что, поскольку Попечительский совет – это волонтерский орган "Охматдета", я отказываюсь помогать детям следователей управлений всей Украины в связи с тем, что господин министр за полгода не смог заставить двух полковников – Вакуленко, который руководит следственным управлением, и полковника Колесника – передать подозрение в суд на 60 миллионов гривен украденных денег на строительство "Охматдета", которые Попечительский совет вернул уже государству", – заявила Корчинская.

"В связи с тем, что МВД и заместитель генерального прокурора Петриковский делают все для того, чтобы эти подозрения не попали в суд, бывший застройщик украл – и Национальная полиция не возвращает единственный на всю страну Пэт КТ (аппарат позитрон-эмиссионной томографии – ред.) стоимостью 35 миллионов в 2012 году, который был закуплен, он где-то прячется. И сейчас в тот "Охматдет", который строится, он не поставлен", – сказала она.

"В июле все онкобольные Украины не смогут получить диагностику на этом уникальном оборудовании. И сейчас родители каждого ребенка от тысячи до 5 тысяч долларов, чтобы сделать один анализ на Пэт КТ. Они делают это в разных странах. В том числе и в нашей "Феофании", которая не делает им это бесплатно", – подчеркнула Корчинская, которая является и заместителем главы парламентского комитета по здравоохранению.

Первый заместитель главы Верховной Рады Ирина Геращенко попросила считать это депутатским обращением.

6 июня премьер-министр Владимир Гройсман во время визита в "Охматдет" заявил, что, если украденное оборудование для проведения позитронно-эмиссионной томографии (Пэт КТ) не удастся найти, его придется купить снова.

"Есть вопросы, касающиеся уголовных дел против тех, кто украл оборудование, мы сегодня над этим работаем. Если у нас есть Пэт-КТ-оборудование, находящееся в розыске, то перед нами стоит вопрос: либо мы его найдем и заберем, либо придется покупать новое. Здесь есть большой вопрос, чтобы не было двойных расходов на те же статьи", – сказал он.

Премьер также поручил Минздраву до 15 июля подготовиться к тендерам на приобретение необходимого оборудования.

Алена Рощенко, УП

Темы: медицинаМВДполицияволонтеры
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Омбудсмен назвал три пункта законопроекта о мобилизации, которые противоречат Конституции

СБУ взялась разобраться, кто прослушивал и следил за представителями Bihus.Info

Стефанчук рассказал, какие замечания к законопроекту по мобилизации Рада передала в Кабмин

Сбитый за 9 км шахед: Украина впервые успешно применила "гибридную" ПВО - Минстратегпром

Медведев заявил, что Россия никогда не отстанет от Украины

видеоВ Башкортостане ОМОН разгоняет многотысячный протест

Все новости...
медицина
Как подготовиться к беременности, чтобы увеличить шансы родить здорового ребенка – объясняют врачи
Боевым медикам могут разрешить переливать кровь после подготовки – Маляр
На Буковине руководитель частной больницы подозревается в завладении более 15 млн грн
Последние новости
17:00
Зеленский задал Трампу вопрос: Что будете делать, если Путин не остановится?
16:59
Ученые назвали животных, которые могут первыми поселиться на Марсе и Луне
16:50
Россияне запустили КАБ по селу на Харьковщине: погибла женщина, 10-летний мальчик получил ампутацию
16:41
видеоРоссияне днем снова обстреляли Херсон: убили водителя и ранили женщину
16:31
В Евпаторийском районе Крыма были взрывы, над Севастопольской бухтой – дым
16:25
Румынские фермеры продолжают блокаду двух КПП на границе с Украиной, несмотря на соглашение с правительством
16:24
Омбудсмен назвал три пункта законопроекта о мобилизации, которые противоречат Конституции
16:23
"Укрнафта" показала сумму уплаченных в 2023 году налогов
16:16
Международный комитет выступил против цензуры художников, поддерживающих палестинский народ
16:13
Артсистемы как в НАТО, более дешевые FPV и самодельная ПВО: Камышин рассказал о производстве в Украине 
Все новости...
Реклама: