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У штабі АТО уточнили, де минулої доби поранено 2 бійців

П'ятниця, 14 липня 2017, 13:27

13 липня в зоні проведення антитерористичної операції 2 військових зазнали поранень.

Про це на брифінгу у п'ятницю повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО полковник Андрій Лисенко.

"За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих у лавах Збройних сил України не було, двоє військовослужбовців отримали поранення", – сказав він.

У коментарі "Українській правді" речник АТО зазначив, що поранень бійці зазнали в Мар'їнці в результаті ворожих обстрілів.

Валентина Романенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: АТО
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