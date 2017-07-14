В штабе АТО уточнили, где за минувшие сутки ранены 2 бойца

13 июля в зоне проведения антитеррористической операции 2 военных получили ранения.



Об этом на брифинге в пятницу сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко.



"За минувшие сутки в результате боевых действий погибших в рядах Вооруженных сил Украины не было, двое военнослужащих получили ранения", - сказал он.



В комментарии "Украинской правде" спикер АТО отметил, что ранения бойцы получили в Марьинке в результате вражеских обстрелов.



Валентина Романенко, УП