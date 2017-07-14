СБУ затримала бухгалтера фірми, яка фінансувала бойовиків

Служба безпеки затримала "головного бухгалтера" підприємства в ОРДЛО, яка допомагала привласнювати кошти від продажу вугілля для фінансування бойовиків.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

"На Луганщині Служба безпеки України затримала "головного бухгалтера" одного з вуглевидобувних підприємств окупованих територій, яка у складі організованої злочинної групи брала участь у привласненні коштів від продажу вугілля та фінансуванні бойовиків ОРДЛО", - йдеться у повідомленні.

Жінку затримали 9 липня на українсько-російському кордоні, коли вона намагалась потрапити на контрольовану територію країни. Зараз її тримають під вартою.

"Судовий розгляд у скоєнні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 (вчинене організованою групою привласнення майна в особливо великих розмірах) та ч. 2 ст. 258-5 (фінансування тероризму) Кримінального кодексу України, триває", - зазначає прес-служба.





