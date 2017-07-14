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СБУ задержала бухгалтера фирмы, финансировавшей боевиков

Пятница, 14 июля 2017, 13:35

Служба безопасности задержала "главного бухгалтера" предприятия в ОРДЛО, которая помогала присваивать финансы от продажи угля для финансирования боевиков.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"На Луганщине Служба безопасности Украины задержала "главного бухгалтера" одного из угледобывающих предприятий оккупированных территорий, которая в составе организованной преступной группы участвовала в присвоении средств от продажи угля и финансировании боевиков ОРДЛО", - говорится в сообщении.

Женщину задержали 9 июля на украинско-российской границе, когда она пыталась попасть на контролируемую территорию страны. Сейчас ее держат под стражей.

"Судебное разбирательство в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 (совершенное организованной группой присвоение имущества в особо крупных размерах) и ч. 2 ст. 258-5 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса Украины, продолжается", - отмечает пресс-служба .

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