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Добкіну у п'ятницю вручать підозру

П'ятниця, 14 липня 2017, 13:58

Народний депутат від опозиційного блоку Михайло Добкін має з'явитися до ГПУ до 14 години в п’ятницю аби отримати підозру.

Про це Українській правді повідомила речниця Юрія Луценко Лариса Сараган.

За її словами, Добкіну у п’ятницю мають вручити лише документ про підозру. Рішення про арешт чи обрання запобіжного заходу має винести суд.

"Він (Михайло Добкін, - ред.) в будь-якому разі має з'явитися до ГПУ сьогодні о 14 годині аби отримати підозру", - повідомила речниця.

"Коли саме суд прийме рішення про арешт чи про інший запобіжний захід, поки важко сказати. Це вже від нас не залежить. Сьогодні головне вручити документ про підозру, щоб можна було розпочати слідчі дії", - додала вона.

Як відомо, у четвер у Верховній Раді було прийняте рішення про зняття недоторканності та арешт депутата від опозиційного блоку Михайла Добкіна, якого підозрюють в аферах з землею на суму близько 4 мільярдів гриень.

З трибуни парламенту Юрій Луценко заявив про те, що чекає на Добкіна в ГПУ в п’ятницю о 14 годині. Також, він висловив надію, що суд прийме рішення про його арешт вже цього ж дня.

Українська правда

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