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Добкину в пятницу вручат подозрение

Пятница, 14 июля 2017, 13:58

Народный депутат от опозиционного блока Михаил Добкин  должен явиться в ГПУ в 14 часов в п’ятницю, где ему вручат подозрение. 

Об этом Украинской правде сообщила пресс-секретарь Юрия Луценко Лариса Сараган. 

По ее словам, Добкину в пятницу должны вручить только документ о подозрении.  Решение об аресте или избрании меры пресечения должен вынести суд. 

"Он (Михаил Добкин, - ред.) в любом случае должен явиться в ГПУ сегодня в 14 часов, чтобы получить подозрение", - сообщила пресс-секретарь. 

"Когда именно суд примет решение об аресте или о другой мере пресечения, пока трудно сказать. Это уже от нас не зависит. Сегодня главное вручить документ о подозрении, чтобы можно было начать следственные действия", - добавила она.

Как известно, в четверг в Верховной Раде было принято решение о снятии неприкосновенности и арест депутата от оппозиционного блока Михаила Добкина, которого подозревают в аферах с землей на сумму около 4 миллиардов гриен.

С трибуны парламента Юрий Луценко заявил о том, что ждет Добкина в ГПУ в пятницу в 14 часов.  Также он выразил надежду, что суд примет решение о его аресте уже в этот же день.

Украинская правда

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