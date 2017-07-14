Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

ГПУ очікує, що газета "Вести" перестане виходити вже 14 липня

П'ятниця, 14 липня 2017, 13:58
ГПУ очікує, що газета Вести перестане виходити вже 14 липня

Генеральна прокуратура очікує припинення виходу щоденної газети "Вести" з п'ятниці, 14 липня.

Про це на брифінгу в п'ятницю сказав заступник генерального прокурора - головний військовий прокурор Анатолій Матіос, передають "Українські новини".

За його словами, фінансування медіа-холдингу "Вести" здійснюється з коштів, одержуваних за надання в користування 1 тисячі залізничних вагонів.

"Сподіваюся, що з сьогоднішнього дня 1 тисяча вагонів, вартість яких становить близько 40 млн доларів, вже не будуть приносити дохід для безкоштовного розповсюдження такої гарної газети, як "Вести ", та інших фейковий сайтів", – заявив Матіос.

Він підтвердив, що обшуки проходять в редакції видання, але підкреслив, що самі журналісти холдингу не обшукуються і не є фігурантами кримінального провадження.

Матіос і міністр внутрішніх справ Арсен Аваков стверджують, що можливе припинення діяльності медіа-холдингу "Вести" не пов'язане з будь-якими журналістськими матеріалами, а виключно з непрозорою процедурою його фінансування.

Як повідомлялося, 14 липня правоохоронці проводять обшуки в бізнес-центрі "Гулівер", де знаходиться редакція "Вестей" у Києві.

"Українська правда" у Threads

Теми: прокуратураКлименко
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Давосі анонсували візит Зеленського

Росіяни вранці влаштували ракетну атаку: повітряна тривога тривала майже три години

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"

Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою

Усі новини...
прокуратура
Судитимуть екснардепа-комуніста, який підписав звернення до Путіна щодо визнання "Л/ДНР"
"Тому, хто в кабіні, ср*ка буде": у Києві на ремонті ліфтів розікрали більше мільйона
Полював на західну зброю: СБУ затримала працівника оборонного заводу
Останні новини
09:26
У Давосі анонсували візит Зеленського
09:07
фото, відеоПід Петербургом велика пожежа - палають 50 тисяч "квадратів" складу
08:51
Євродепутати Орбана поскаржились Єврокомісії на "беззаконня" в Польщі
08:35
фотоУ центрі окупованого Бердянська пролунали вибухи
08:19
Росіяни втратили ще 700 військових та 18 артсистем
07:55
Найактивніше російські війська наступають на Мар’їнському напрямку – Генштаб
06:44
ЗМІ: У Кропивницькому пролунали вибухи
05:33
Росіяни вранці влаштували ракетну атаку: повітряна тривога тривала майже три години
05:08
У Дніпрі було чутно звуки вибухів
04:55
Байден вважає нинішні події у світі переломним моментом
Усі новини...
Реклама: