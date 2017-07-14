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ГПУ ожидает, что газета "Вести" прекратит выходить уже 14 июля

Пятница, 14 июля 2017, 13:58
ГПУ ожидает, что газета Вести прекратит выходить уже 14 июля

Генеральная прокуратура ожидает прекращения выхода ежедневной газеты "Вести" с пятницы, 14 июля.

Об этом на брифинге в пятницу сказал заместитель генерального прокурора - главный военный прокурор Анатолий Матиос, передают "Українські новини".

По его словам, финансирование медиа-холдинга "Вести" осуществляется из средств, получаемых за предоставление в пользование 1 тысячи железнодорожных вагонов.

"Надеюсь, что с сегодняшнего дня 1 тысяча вагонов, стоимость которых составляет около 40 млн долларов, уже не будут приносить доход для бесплатного распространения такой красивой газеты, как "Вести", и других фейковых сайтов", – заявил Матиос.

Он подтвердил, что обыски проходят в редакции издания, но подчеркнул, что сами журналисты холдинга не обыскиваются и не являются фигурантами уголовного производства.

Матиос и министр внутренних дел Арсен Аваков утверждают, что возможное прекращение деятельности медиа-холдинга "Вести" не связано с каким-либо журналистскими материалами, а исключительно с непрозрачной процедурой его финансирования.

Как сообщалось, 14 июля правоохранители проводят обыски в бизнес-центре "Гулливер", где находится редакция "Вестей" в Киеве.

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Темы: прокуратураКлименко
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