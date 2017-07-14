На зустрічі сина Трампа з юристом РФ був радянський розвідник – ЗМІ

На зустрічі сина президента США Дональда Трампа, зятя президента США Джареда Кушнера та політтехнолога Пола Манафорта із російським юристом Наталією Весельницькою був присутній колишній радянським контррозвідник, якого підозрюють у постійних зв'язках з російською розвідкою.

Про це повідомляє видання NBC News, проте не називає прізвище цієї людини.

Вказується, що він супроводжував Весельницьку. Ця людина, як пише видання, служила у радянських військах та емігрувала до США і тепер має подвійне громадянство.

Представники Кушнера та Манафорта відмовилися коментувати цю інформацію, але адвокат Трампа-молодшого Алан Футерфас підтвердив, що спілкувався з цим чоловіком і той назвався другом Весельницької чи Еміна Алагарова (російського бізнесмена, від імені якого Трампу молодшому пропонували організувати зустріч).



"Він є громадянином США. Він мені конкретно сказав, що він не працює для російського уряду, і насправді сміявся, коли я запитав його про це", - сказав він.



Весельницька, в ексклюзивному інтерв'ю NBC News, заперечувала, що має зв'язок з Кремлем, і наполягає на тому, щоб нарада обговорювала санкції, а не президентську кампанію.

Як відомо, 11 липня старший син президента США Дональда Трампа опублікував електронну переписку щодо зустрічі, на якій йому нібито пропонували конфіденційну інформацію про Гілларі Клінтон від російського громадянина.

Раніше видання New York Times написало, що 9 червня 2016 року син Трампа, зять президента США Джаред Кушнер та, на той момент голова виборчого штабу Пол Манафорт, зустрілися в "Трамп-тауер" з росіянкою Наталією Весельницькою, яка пов'язана з Кремлем.

За даними видання, на зустрічі Весельницька пообіцяла надати компрометуючу інформацію на Гілларі Клінтон.

Трамп молодший заявив, що що на зустрічі вона говорила про скасування закону Магнітського і не надала жодної інформації про Клінтон.