Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

На зустрічі сина Трампа з юристом РФ був радянський розвідник – ЗМІ

П'ятниця, 14 липня 2017, 16:00

На зустрічі сина президента США Дональда Трампа, зятя президента США Джареда Кушнера та політтехнолога Пола Манафорта із російським юристом Наталією Весельницькою був присутній колишній радянським контррозвідник, якого підозрюють у постійних зв'язках з російською розвідкою.

Про це повідомляє видання NBC News, проте не називає прізвище цієї людини.

Вказується, що він супроводжував Весельницьку. Ця людина, як пише видання, служила у радянських військах та емігрувала до США і тепер має подвійне громадянство.

Представники Кушнера та Манафорта відмовилися коментувати цю інформацію, але адвокат Трампа-молодшого Алан Футерфас підтвердив, що спілкувався з цим чоловіком і той назвався другом Весельницької чи Еміна Алагарова (російського бізнесмена, від імені якого Трампу молодшому пропонували організувати зустріч).

"Він є громадянином США. Він мені конкретно сказав, що він не працює для російського уряду, і насправді сміявся, коли я запитав його про це", - сказав він.

Весельницька, в ексклюзивному інтерв'ю NBC News, заперечувала, що має зв'язок з Кремлем, і наполягає на тому, щоб нарада обговорювала санкції, а не президентську кампанію.

Як відомо, 11 липня старший син президента США Дональда Трампа опублікував електронну переписку щодо зустрічі, на якій йому нібито пропонували конфіденційну інформацію про Гілларі Клінтон від російського громадянина.

Раніше видання New York Times написало, що 9 червня 2016 року син Трампа, зять президента США Джаред Кушнер та, на той момент голова виборчого штабу Пол Манафорт, зустрілися в "Трамп-тауер" з росіянкою Наталією Весельницькою, яка пов'язана з Кремлем.

За даними видання, на зустрічі Весельницька пообіцяла надати компрометуючу інформацію на Гілларі Клінтон.

Трамп молодший заявив, що що на зустрічі вона говорила про скасування закону Магнітського і не надала жодної інформації про Клінтон.

Теми: РосіяСШАТрампвибори
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Давосі анонсували візит Зеленського

Росіяни вранці влаштували ракетну атаку: повітряна тривога тривала майже три години

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"

Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою

Усі новини...
Росія
Міжнародна федерація гімнастики допустила росіян і білорусів до змагань: є умова
Україна звільнила більше території за місяць, ніж РФ захопила за рік − глава МІ6
60 тисяч тон агропродукції, яку РФ знищила ракетним ударом, мали доставити в Китай – Зеленський
Останні новини
09:26
У Давосі анонсували візит Зеленського
09:07
фото, відеоПід Петербургом велика пожежа - палають 50 тисяч "квадратів" складу
08:51
Євродепутати Орбана поскаржились Єврокомісії на "беззаконня" в Польщі
08:35
фотоУ центрі окупованого Бердянська пролунали вибухи
08:19
Росіяни втратили ще 700 військових та 18 артсистем
07:55
Найактивніше російські війська наступають на Мар’їнському напрямку – Генштаб
06:44
ЗМІ: У Кропивницькому пролунали вибухи
05:33
Росіяни вранці влаштували ракетну атаку: повітряна тривога тривала майже три години
05:08
У Дніпрі було чутно звуки вибухів
04:55
Байден вважає нинішні події у світі переломним моментом
Усі новини...
Реклама: