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Прокуратура: Порядок в'їзду до Криму порушили 600 суден

Субота, 15 липня 2017, 03:12

Прокуратура Криму розслідує кримінальні справи за фактами незаконного порядку в'їзду і виїзду з території окупованого півострова понад 600 суден.

Про це повідомляється на сайті прокуратури Криму за підсумками наради за результатами роботи відомства за 6 місяців поточного року.

"На сьогодні прокуратурою розпочато кримінальні провадження за фактами порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї понад 600 суднами, арешт накладено на 3 судна. Необхідно активізувати роботу у цьому напрямку", - заявив прокурор АР Крим Гюндуз Мамедов.

Також він додав, що є перші позови до авіакомпаній РФ та інших держав за перельоти над Кримом.

"У нас є перші позови до авіакомпаній Російської Федерації та інших держав про стягнення сум заборгованостей за здійснення авіаперельотів над тимчасово окупованою територією. Прошу охопити не тільки повітряний транспорт, а й морський та інші види транспорту", - сказав Мамедов.

Зокрема, прокуратурою Криму заявлено позов до компанії-боржника, яка здійснює щоденні польоти в анексований Крим про стягнення 354,4 тис. євро (близько 10 млн грн).

Теми: Кримпрокуратура
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