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Прокуратура: Порядок въезда в Крым нарушили 600 судов

Суббота, 15 июля 2017, 03:12

Прокуратура Крыма расследует уголовные дела по фактам незаконного порядка въезда и выезда с территории оккупированного полуострова более 600 судов.

Об этом сообщается на сайте прокуратуры Крыма по итогам совещания по результатам работы ведомства за 6 месяцев текущего года.

"На сегодняшний день прокуратурой начато уголовное производство по фактам нарушения порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее более 600 судами, арест наложен на 3 судна. Необходимо активизировать работу в этом направлении", - заявил прокурор АР Крым Гюндуз Мамедов.

Также он добавил, что есть первые иски к авиакомпаниям РФ и других государств за перелеты над Крымом.

"У нас есть первые иски к авиакомпаниям Российской Федерации и других государств о взыскании сумм задолженностей за совершение авиаперелетов над временно оккупированной территорией. Прошу охватить не только воздушный транспорт, но и морской и другие виды транспорта", - сказал Мамедов.

В частности, прокуратурой Крыма заявлен иск к компании-должнику, которая осуществляет ежедневные полеты в аннексированный Крым о взыскании 354,4 тыс. евро ( около 10 млн грн).

Темы: Крымпрокуратура
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