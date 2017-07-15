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Доба в АТО: Сталося бойове зіткнення, 1 військовий ЗСУ загинув

Субота, 15 липня 2017, 07:38
Доба в АТО: Сталося бойове зіткнення, 1 військовий ЗСУ загинув

За минулу добу в зоні проведення АТО бойовики 35 разів відкривали вогонь по українським силам.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на сторінці в Facebook.

В результаті обстрілу загинув один український військовий, ще троє дістали поранень. 15 разів ЗСУ довелося відкривати вогонь у відповідь.

На Луганському напрямку близько 23:00 бойовики зі стрілецької зброї і гранатометів вели вогонь по селищах Донець і Новозванівка. З 82 мм мінометів терористи били по Кримському.

"Цієї ночі відбулось і бойове зіткнення українських військ з противником. Майже з опівночі і до 2 ночі в районі Новотошківського група бойовиків безуспішно намагалась наблизитись до наших позицій. Нажаль в ході цих бойових дій один український захисник загинув", - йдеться в повідомленні.

На Маріупольському напрямку з гранатометів і 82 мм мінометів бойовики били по українських позиціях в районі Гнутового, Павлопіля, Водяного, Кам'янки.

З мінометів калібру 120 мм, зенітної установки, великокаліберних кулеметів терористи обстрілювали Широкине. В результаті обстрілу двоє українських військових отримали поранення.

Також з 120 мм мінометів і танка сепаратисти били по Красногорівці.

Крім того, вночі з гранатометів бойовики обстріляли цивільні будівлі в Мар'їнці.

На Донецькому напрямку зі стрілецької зброї і гранатометів сепаратисти вели вогонь по шахті Бутівка і Авдіївці. Один український військовий отримав поранення під час обстрілу Кам'янки.

"Українська правда" у Threads

Теми: АТОДонбасЗбройні сили
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