Бойовики обстріляли житлові квартали Мар'їнки
Субота, 15 липня 2017, 07:55
Увечері 14 липня під обстріл бойовиків потрапили житлові квартали Мар'їнки.
Про це українська сторона СЦКК повідомляє на сторінці в Facebook.
"14-го липня близько 22.30 під час обстрілу позицій сил АТО в районі Мар'їнки, під вогонь бойовиків з автоматичних та протитанкових гранатометів знову потрапили житлові квартали населеного пункту.
Ворожі гранати розірвалися поблизу житлових будинків по вулицях Тельмана, Садовій та Степовій", - йдеться в повідомленні.
Мирні жителі не постраждали.
Зараз в Мар'їнці працює спостережна група української сторони СЦКК. Інформація про остаточні наслідки обстрілу уточнюється.