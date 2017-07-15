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Боевики обстреляли жилые кварталы Марьинки

Суббота, 15 июля 2017, 07:55

Вечером 14 июля под обстрел боевиков попали жилые кварталы Марьинки.

Об этом украинская сторона СЦКК сообщает на странице в Facebook.

"14-го июля около 22.30 во время обстрела позиций сил АТО в районе Марьинки, под огонь боевиков из автоматических и противотанковых гранатометов снова попали жилые кварталы населенного пункта. Вражеские гранаты разорвались вблизи жилых домов по улицам Тельмана, Садовой и Степной", - говорится в сообщении.

Мирные жители не пострадали.

Сейчас в Марьинке работает наблюдательная группа украинской стороны СЦКК. Информация об окончательных последствиях обстрела уточняется.

Темы: АТО
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