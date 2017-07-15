Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Кадиров: У Чечні немає геїв. А якщо є - заберіть, щоб очистили кров

Субота, 15 липня 2017, 09:48

Глава Чечні Рамзан Кадиров в інтерв'ю американському телеканалу HBO закликав "забрати" з республіки геїв, якщо вони там є, щоб "очистити кров".

Відповідаючи на питання журналіста Девіда Скотта про переслідування геїв, Кадиров сказав: "Це дурниці. У нас таких людей немає. Нема у нас геїв", повідомляє Meduza.

"Якщо є - заберіть в Канаду, хвала Аллаху, подалі від нас. <...> Щоб не було, щоб очистили кров. Якщо є такі - нехай забирають", - сказав глава Чечні.

Тих, хто звинувачує владу Чечні в тортурах, він назвав "шайтанами", "продажними" і "нелюдьми". "Будь вони прокляті за те, що вони на нас наговорюють. Вони перед Всевишнім все одно відповідатимуть за це", - сказав Кадиров.

Про переслідування геїв в Чечні в квітні 2017 року повідомила "Нова газета". Видання написало, що в республіці масово затримують чоловіків за підозрою в гомосексуальності і катують, щоб дізнатися імена інших геїв.

Пізніше цю інформацію підтвердили й інші ЗМІ. За інформацією "Новой газеты", принаймні троє затриманих загинули.

Влада Чечні заперечує факт переслідувань і саме існування в Чечні геїв.

Теми: Чечняправа людини
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Давосі анонсували візит Зеленського

Росіяни вранці влаштували ракетну атаку: повітряна тривога тривала майже три години

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"

Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою

Усі новини...
Чечня
В ГУР показали, як чеченські добровольці знищили вантажівку з російськими окупантами
У Чечні назвали "диверсією" побиття журналістки та адвоката
Підзахисній побитого в Чечні адвоката дали 5,5 років колонії
Останні новини
09:26
У Давосі анонсували візит Зеленського
09:07
фото, відеоПід Петербургом велика пожежа - палають 50 тисяч "квадратів" складу
08:51
Євродепутати Орбана поскаржились Єврокомісії на "беззаконня" в Польщі
08:35
фотоУ центрі окупованого Бердянська пролунали вибухи
08:19
Росіяни втратили ще 700 військових та 18 артсистем
07:55
Найактивніше російські війська наступають на Мар’їнському напрямку – Генштаб
06:44
ЗМІ: У Кропивницькому пролунали вибухи
05:33
Росіяни вранці влаштували ракетну атаку: повітряна тривога тривала майже три години
05:08
У Дніпрі було чутно звуки вибухів
04:55
Байден вважає нинішні події у світі переломним моментом
Усі новини...
Реклама: