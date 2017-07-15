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Кадыров: В Чечне нет геев. А если есть - заберите, чтобы очистили кровь

Суббота, 15 июля 2017, 09:48

Глава Чечни Рамзан Кадыров в интервью американскому телеканалу HBO призвал "забрать" из республики геев, если они там есть, чтобы "очистить кровь".

Отвечая на вопрос журналиста Дэвида Скотта о преследованиях геев, Кадыров сказал: "Это ерунда. У нас таких людей нету. Нету у нас геев", сообщает Meduza.

"Если есть — заберите в Канаду, хвала Аллаху, подальше от нас. <…> Чтобы не было, чтобы очистили кровь. Есть есть такие — пусть забирают", — сказал глава Чечни.

Тех, кто обвиняет власти Чечни в пытках, он назвал "шайтанами", "продажными" и "нелюдьми". "Будь они прокляты за то, что они на нас наговаривают. Они перед Всевышним все равно ответят за то", — сказал Кадыров.

О преследованиях геев в Чечне в апреле 2017 года сообщила "Новая газета". Издание написало, что в республике массово задерживают мужчин по подозрению в гомосексуальности и пытают, чтобы узнать имена других предполагаемых геев.

Позже эту информацию подтвердили и другие СМИ. По информации "Новой газеты", по крайней мере трое задержанных погибли.

Власти Чечни отрицают как факт преследований, так и само существование в Чечне геев. 

Темы: Чечняправа человека
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