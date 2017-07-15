В ЄС пояснили заяву Юнкера щодо Антикорупційного суду

Президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер виступає за створення необхідних органів для боротьби з корупцією в Україні і не заперечував створення окремого Антикорупційного суду, підтримавши спеціальну антикорупційну палату в рамках наявної судової системи.

Про це повідомляє УНІАН з посиланням на коментар представника ЄС.

"Президент Юнкер був чітким: боротьба з корупцією має вирішальне значення і потребує подальшого прискорення та інтенсифікації. Важливо те, щоб був створений незалежний, ефективний судовий орган з необхідними повноваженнями та ресурсами для боротьби з корупцією", - заявив представник ЄС.

Нагадаємо, за підсумками саміту Україна-ЄС президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер заявив, що Європейський союз погодився на створення антикорупційної палати в Україні замість створення окремого суду.

У НАБУ заявили, що не бачать альтернативи створенню антикорупційного суду і вважають, що заява Юнкера є наслідком цілеспрямованої дезінформації стосовно європейських партнерів України.

14 липня десять громадських організацій та рухів публічно звернулися до ЄС з проханням пояснити зміну курсу щодо антикорупційних судів, озвучену Юнкером.

Європейська правда