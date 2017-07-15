В ЕС объяснили заявление Юнкера по Антикоррупционному суду

Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер выступает за создание необходимых органов для борьбы с коррупцией в Украине и не отрицал создания отдельного антикоррупционного суда, поддержав специальную антикоррупционную палату в рамках имеющейся судебной системы.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на комментарий представителя ЕС.

"Президент Юнкер был четок: борьба с коррупцией имеет решающее значение и требует дальнейшего ускорения и интенсификации. Важно то, чтобы был создан независимый, эффективный судебный орган с необходимыми полномочиями и ресурсами для борьбы с коррупцией", - заявил представитель ЕС.

Напомним, по итогам саммита Украина-ЕС президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Европейский союз согласился на создание антикоррупционной палаты в Украине вместо создания отдельного суда.

В НАБУ заявили, что не видят альтернативы созданию антикоррупционного суда и считают, что заявление Юнкера является следствием целенаправленной дезинформации относительно европейских партнеров Украины.

14 июля десять общественных организаций и движений публично обратились к ЕС с просьбой объяснить смену курса по антикоррупционному суду, озвученную Юнкером.

Европейская правда