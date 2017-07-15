На Донбасі в подвір'я кинули гранату, загинула жінка
Субота, 15 липня 2017, 11:38
У селі Покровське Донецької області невідомий кинув гранату на територію приватного подвір’я, загинула жінка.
Про це повідомляє обласне управління поліції.
У результаті вибуху поранення отримала 53-річна жінка, яка від отриманих травм померла у лікарні.
Поліцейські встановлюють обставини події та вживають заходів щодо затримання зловмисників.
Факт внесено до Журналу Єдиного обліку заяв та повідомлень громадян. Після проведення першочергових оперативних заходів подія отримає правову оцінку.