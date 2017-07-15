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На Донбассе во двор бросили гранату, погибла женщина

Суббота, 15 июля 2017, 11:38

В селе Покровское Донецкой области неизвестный бросил гранату на территорию частного двора, погибла женщина.

Об этом сообщает областное управление полиции.

В результате взрыва ранения получила 53-летняя женщина, которая от полученных травм скончалась в больнице.

 

Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия и принимают меры по задержанию злоумышленников.

Факт внесен в журнал Единого учета заявлений и сообщений граждан. После проведения первоочередных оперативных мероприятий событие получит правовую оценку.

Темы: Донбасс
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