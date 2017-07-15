Суд почав обирати запобіжний захід Добкіну

Печерський суд Києва розглядає питання про обрання запобіжного заходу нардепу Михайлу Добкіну.

Про це повідомила прес-секретар генерального прокурора Лариса Сарган на своїй сторінці в facebook.

"Зараз Печерський суд (Хрестовий провулок, 4 (колишня Гайцана) розглядає питання про обрання запобіжного заходу нардепу Михайлу Добкіну", - написала вона.

Як відомо, 13 липня парламент дав згоду на притягнення до відповідальності, затримання і арешт нардепа від "Опозиційного блоку" Михайла Добкіна.

В діях нардепа правоохоронці вбачають ознаки умисної змови групи осіб для зловживання службовим становищем та сприяння шахрайству з метою заволодіння 78 га земельних ділянок м. Харкова нормативною вартістю близько 227 млн грн.

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Українська правда