Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

АТО: 11 порушень "тиші", біля Фрунзе відбулося бойове зіткнення

Субота, 15 липня 2017, 18:51
АТО: 11 порушень тиші, біля Фрунзе відбулося бойове зіткнення

15 липня бойовики 11 разів порушили "режим тиші", більшість збройних провокацій зафіксовано на Луганському напрямку.

Як повідомили у прес-центрі штабу АТО, у  напрямку Луганська незаконні збройні формування вели вогонь 8 разів, били з 82-мм мінометів по Трьохізбенці, з гранатометів і стрілецької зброї - по Кримському та Малиновому.

Збройні провокації із застосуванням стрілецької зброї зафіксовані у Новоолександрівці та Донці.

Окрім цього в напрямку Луганська відбулося бойове зіткнення з противником.

"Близько опівночі з боку с.Фрунзе під вогневим прикриттям група бойовиків, намагаючись наблизитись до наших позицій вступила у бій з підрозділами АТО у районі Кримського. В результаті вмілих дій українських військових ворог відступив", - повідомили у штабі. 

На Маріупольському напрямку  ворог бив по силах АТО у Красногорівці з мінометів калібру 120 мм  та з танку, з кулеметів - по Новомихайлівці.

Українська правда 

Теми: АТОДонбас
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Давосі анонсували візит Зеленського

Росіяни вранці влаштували ракетну атаку: повітряна тривога тривала майже три години

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"

Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою

Усі новини...
АТО
Суд у Греції звільнив ветерана АТО, затриманого за запитом Литви
Президент обіцяє дати квартири всім ветеранам АТО й ООС 
Десять українців
Останні новини
09:26
У Давосі анонсували візит Зеленського
09:07
фото, відеоПід Петербургом велика пожежа - палають 50 тисяч "квадратів" складу
08:51
Євродепутати Орбана поскаржились Єврокомісії на "беззаконня" в Польщі
08:35
фотоУ центрі окупованого Бердянська пролунали вибухи
08:19
Росіяни втратили ще 700 військових та 18 артсистем
07:55
Найактивніше російські війська наступають на Мар’їнському напрямку – Генштаб
06:44
ЗМІ: У Кропивницькому пролунали вибухи
05:33
Росіяни вранці влаштували ракетну атаку: повітряна тривога тривала майже три години
05:08
У Дніпрі було чутно звуки вибухів
04:55
Байден вважає нинішні події у світі переломним моментом
Усі новини...
Реклама: