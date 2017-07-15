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АТО: 11 нарушений "тишины", возле Фрунзе состоялось боестолкновение

Суббота, 15 июля 2017, 18:51
АТО: 11 нарушений тишины, возле Фрунзе состоялось боестолкновение

15 июля боевики 11 раз нарушили "режим тишины", большинство вооруженных провокаций зафиксировано на Луганском направлении.

Как сообщили в пресс-центре штаба АТО, в направлении Луганска незаконные вооруженные формирования вели огонь 8 раз, били из 82-мм минометов по Трехизбенке, из гранатометов и стрелкового оружия - по Крымскому и Малиновому. 

Вооруженные провокации с применением стрелкового оружия зафиксированы в Новоалександровке и Донце.

Кроме того в направлении Луганска состоялось боевое столкновение с противником.

"Около полуночи со стороны с.Фрунзе под огневым прикрытием группа боевиков, пытаясь приблизиться к нашим позициям, вступила в бой с подразделениями АТО в районе Крымского. В результате умелых действий украинских военных враг отступил", - сообщили в штабе.

На Мариупольском направлении враг бил по силам АТО в Красногоровке из минометов калибра 120 мм и из танка, из пулеметов - по Новомихайловке.

Украинская правда 

Темы: АТОДонбасс
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