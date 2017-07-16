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Фінляндія посилила захист від путінських "зелених чоловічків"

Неділя, 16 липня 2017, 01:59

У Фінляндії вступили в силу законодавчі поправки, які забороняють в'їзд в країну і перебування в ній військовим без розпізнавальних знаків на формі.

Про це повідомляє фінська національна телерадіомовна компанія Yle.

Постанову про внесення відповідних змін до правових актів про територіальне спостереження підписав фінський президент Саулі Нійністьо.

Під дію поправок підпадають військові, "які діють або прямо в інтересах іноземної держави, або від його імені, або за згодою цієї держави, оснащені або озброєні і не можуть бути ідентифіковані".

Закон передбачає для таких груп абсолютну заборону на в'їзд і перебування в країні. За порушення заборони загрожує кримінальне покарання.

Портал відзначає, що таких неідентифікованих військових називають "зеленими чоловічками". Термін походить від зеленої форми російських військових без розпізнавальних знаків, які були використані в Україні, зокрема, в Криму.

Теми: ФінляндіяРосія
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