Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Финляндия усилила защиту от путинских "зеленых человечков"

Воскресенье, 16 июля 2017, 01:59

В Финляндии вступили в силу законодательные поправки, запрещающие въезд в страну и пребывание в ней военным без опознавательных знаков на форме.

Об этом сообщает финская национальная телерадиовещательная компания Yle.

Постановление о внесении соответствующих изменений в правовые акты о территориальном наблюдении подписал финский президент Саули Ниинистё.

Под действие поправок подпадают военные, "которые действуют либо прямо в интересах иностранного государства, либо от его имени, либо с согласия этого государства, оснащены или вооружены и не могут быть идентифицированы".

Закон предусматривает для таких групп абсолютный запрет на въезд и пребывание в стране.  За нарушение запрета грозит уголовное наказание.

Портал отмечает, что таких неидентифицированных военных называют "зелёными человечками". Термин происходит от зелёной формы  российских военных без опознавательных знаков, которые были использованы в Украине, в частности, в Крыму.

Темы: ФинляндияРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Омбудсмен назвал три пункта законопроекта о мобилизации, которые противоречат Конституции

СБУ взялась разобраться, кто прослушивал и следил за представителями Bihus.Info

Стефанчук рассказал, какие замечания к законопроекту по мобилизации Рада передала в Кабмин

Сбитый за 9 км шахед: Украина впервые успешно применила "гибридную" ПВО - Минстратегпром

Медведев заявил, что Россия никогда не отстанет от Украины

видеоВ Башкортостане ОМОН разгоняет многотысячный протест

Все новости...
Финляндия
Финляндия ожидает большего количества беглецов из России: там ужесточили законы о призыве
Финляндия разработает национальный план для восстановления Украины
Дипломаты РФ утратят "бесплатную" дачу возле Турку после решения о закрытии консульства
Последние новости
17:01
Журналист "Радио Свобода" получил ранение, работая на фронте
17:00
Зеленский задал Трампу вопрос: Что будете делать, если Путин не остановится?
16:59
Ученые назвали животных, которые могут первыми поселиться на Марсе и Луне
16:50
Россияне запустили КАБ по селу на Харьковщине: погибла женщина, 10-летний мальчик получил ампутацию
16:41
видеоРоссияне днем снова обстреляли Херсон: убили водителя и ранили женщину
16:31
В Евпаторийском районе Крыма были взрывы, над Севастопольской бухтой – дым
16:25
Румынские фермеры продолжают блокаду двух КПП на границе с Украиной, несмотря на соглашение с правительством
16:24
Омбудсмен назвал три пункта законопроекта о мобилизации, которые противоречат Конституции
16:23
"Укрнафта" показала сумму уплаченных в 2023 году налогов
16:16
Международный комитет выступил против цензуры художников, поддерживающих палестинский народ
Все новости...
Реклама: