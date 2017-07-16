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На Полтавщині поліція вилучила арсенал зброї та вибухівку

Неділя, 16 липня 2017, 03:36

В селі у Лубенському районі чоловік підірвав гранатою себе та двох 16-річних юнаків, в ході слідчих дій на території домогосподарства виявлено арсенал зброї, боєприпаси та вибухівка.

Про це повідомляє прес-служба поліції Полтавської області.

Обшук проводився у селі Калайдинці Лубенського району,  де 34-річний чоловік 13-го липня підірвав гранатою себе та двох 16-річних юнаків.

"На території домогосподарства було виявлено арсенал зброї та вибухівки – сучасної, саморобної, і часів Другої світової війни", - повідомив тимчасово виконуючий обов’язки начальника поліції Полтавщини Сергій Чиж.

Поліція знайшла та вилучила: автомати "Калашникова" різних модифікацій, кулемет, понад 50 гранат ( Ф-1 та РГД-5), магазини до "АК" та велика кількість набоїв різного калібру, саморобні вибухові пристрої та зброя, ручні протитанкові гранатомети (РПГ) та велика кількість зброї і її частин часів Другої світової війни.

 
всі фото: npu.gov.ua
 
 
 

Поліція з’ясовує джерело походження зброї та мету її зберігання. Триває досудове розслідування.

Як повідомляла поліція, у селі Калайдинці Лубенського району в одному з будинків стався вибух гранати. Унаслідок події загинув місцевий чоловік, а двоє 16-річних юнаків з Чорнухинського та Пирятинського районів Полтавщини отримали тяжкі поранення. Згодом один із неповнолітніх від отриманих травм помер у лікарні.

Теми: Полтавазброяполіція
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