Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

На Полтавщине полиция изъяла арсенал оружия и взрывчатку

Воскресенье, 16 июля 2017, 03:36

В селе в Лубенском районе мужчина взорвал гранатой себя и двух 16-летних юношей, в ходе следственных действий на территории домохозяйства был обнаружен арсенал оружия, боеприпасы и взрывчатка.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Полтавской области.

Обыск проводился в селе Калайдинцы Лубенского района,  где 34-летний мужчина 13-го июля подорвал гранатой себя и двух 16-летних юношей.

"На территории домохозяйства был обнаружен арсенал оружия и взрывчатки - современной, самодельной и времен Второй мировой войны", - сообщил временно исполняющий обязанности начальника полиции Полтавщины Сергей Чиж.

Полиция нашла и изъяла: автоматы "Калашникова" различных модификаций, пулемет, более 50 гранат (Ф-1 и РГД-5), магазины к "АК" и большое количество патронов различного калибра, самодельные взрывные устройства и оружие, ручные противотанковые гранатометы (РПГ ) и большое количество оружия и его частей времен Второй мировой войны.

 
все фото: npu.gov.ua
 
 
 

Полиция выясняет источник происхождения оружия и цели ее хранения. Продолжается досудебное расследование.

Как сообщала полиция, в селе Калайдинцы Лубенского района в одном из домов произошел взрыв гранаты. В результате происшествия погиб местный человек, а двое 16-летних юношей из Чорнухинского и Пирятинского районов Полтавщины получили тяжелые ранения. Впоследствии один из несовершеннолетних от полученных травм скончался в больнице.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Полтаваоружиеполиция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Омбудсмен назвал три пункта законопроекта о мобилизации, которые противоречат Конституции

СБУ взялась разобраться, кто прослушивал и следил за представителями Bihus.Info

Стефанчук рассказал, какие замечания к законопроекту по мобилизации Рада передала в Кабмин

Сбитый за 9 км шахед: Украина впервые успешно применила "гибридную" ПВО - Минстратегпром

Медведев заявил, что Россия никогда не отстанет от Украины

видеоВ Башкортостане ОМОН разгоняет многотысячный протест

Все новости...
Полтава
Скандальное дело Полтавского ГОКа Жеваго получило продолжение: руководство подозревают в махинациях
Мамай потерял должность мэра Полтавы
Полтавский коммунальщик наживался на захоронении военных: разоблачен на взятках
Последние новости
17:01
Журналист "Радио Свобода" получил ранение, работая на фронте
17:00
Зеленский задал Трампу вопрос: Что будете делать, если Путин не остановится?
16:59
Ученые назвали животных, которые могут первыми поселиться на Марсе и Луне
16:50
Россияне запустили КАБ по селу на Харьковщине: погибла женщина, 10-летний мальчик получил ампутацию
16:41
видеоРоссияне днем снова обстреляли Херсон: убили водителя и ранили женщину
16:31
В Евпаторийском районе Крыма были взрывы, над Севастопольской бухтой – дым
16:25
Румынские фермеры продолжают блокаду двух КПП на границе с Украиной, несмотря на соглашение с правительством
16:24
Омбудсмен назвал три пункта законопроекта о мобилизации, которые противоречат Конституции
16:23
"Укрнафта" показала сумму уплаченных в 2023 году налогов
16:16
Международный комитет выступил против цензуры художников, поддерживающих палестинский народ
Все новости...
Реклама: