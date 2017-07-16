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КВУ назвав ТОП-10 прогульників Ради

Неділя, 16 липня 2017, 04:06

Народні депутати Євген Бакулін, Дмитро Добкін, Сергій Клюєв та Олександр Онищенко - серед найбільших прогульників засідань Ради.

Відповідний звіт оприлюднив Комітет виборців України після того, як проаналізував дані письмової реєстрації нардепів упродовж 6 сесії.

Найменше засідань парламенту, згідно з документами, відвідали:

1. Бакулін Є.М. ("Опоблок", відвідав 0 засідань із 65)
2. Добкін Д.М. ("Опоблок", відвідав 0 засідань)
3. Клюєв С.П. (позафракційний, відвідав 0 засідань)
4. Онищенко О.Р. (позафракційний, відвідав 0 засідань)
5. Ярош Д.А. (позафракційний, відвідав 2 засідання)
6. Семенченко С.І. ("Самопоміч", відвідав 3 засідання)
7. Богуслаєв В.О. ("Воля Народу", відвідав 4 засідання)
8. Добкін М.М. ("Опоблок", відвідав 5 засідань)
9. Жеваго К.В. (позафракційний, відвідав 9 засідань)
10. Білецький А.Є. (позафракційний, відвідав 9 засідань)

Однак, згідно із заявою КВУ, у деяких із цих депутатів суттєво відрізняються показники відвідування за даними письмової та електронної реєстрацій.

До прикладу, Добкін-молодший не відвідав жодного засідання Ради за даними письмової реєстрації, але за даними електронної був присутній на 42 засіданнях.

Те саме стосується Семенченка, який за даними письмової реєстрації відвідав 3 засідання Ради, а за даними електронної – 22. Схожа диспропорція й у Михайла Добкіна та Костянтина Жеваго.

У КВУ зазначили, що окрім письмової реєстрації, в парламенті також існує механізм електронної реєстрації і часто їхні дані можуть не збігатися. Однак саме письмова реєстрація є визначальною.

 
Інфографіка КВУ
Інфографіка КВУ

"По-перше, часто можна спостерігати, як низка депутатів не лише голосують чужими картками, але й реєструють своїх колег-парламентарів у той час, як вони фізично відсутні у приміщенні під куполом", - зазначив голова КВУ Олексій Кошель.

"По-друге, саме дані письмової, а не електронної реєстрації, відповідно до Регламенту ВРУ, є підставою для нарахування виплат народному депутату, тому їх варто розглядати першочергово", - додав він.

Всього упродовж 6 сесії (лютий-липень) відбулося 65 засідань ВРУ.

Стас Бичек, УП

Теми: Верховна Рада
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