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Через "Станицю" в ОРЛО везли зірки для погонів офіцерського складу з символікою РФ

Неділя, 16 липня 2017, 10:53

На КПВВ "Станиця Луганська" у громадянина України, який прямував на неконтрольовану територію виявили військову фурнітуру з символікою Росії.

Про це повідомили у Держприкордонслужбі України.

"Серед особистих речей виявлено військову фурнітуру з символікою Росії, зокрема 300 ґудзиків, 750 зірок для погон офіцерського складу, 100 емблем ППО Росії, а також військову фурнітуру у вигляді перехрещених шабель 50 штук", - повідомили у ДПСУ.

 
 

Товар та  громадянина України передано представникам УСБУ в Луганській області. 

Теми: Луганська областьРосія
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