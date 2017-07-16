Через "Станицю" в ОРЛО везли зірки для погонів офіцерського складу з символікою РФ

На КПВВ "Станиця Луганська" у громадянина України, який прямував на неконтрольовану територію виявили військову фурнітуру з символікою Росії.

Про це повідомили у Держприкордонслужбі України.

"Серед особистих речей виявлено військову фурнітуру з символікою Росії, зокрема 300 ґудзиків, 750 зірок для погон офіцерського складу, 100 емблем ППО Росії, а також військову фурнітуру у вигляді перехрещених шабель 50 штук", - повідомили у ДПСУ.

Товар та громадянина України передано представникам УСБУ в Луганській області.