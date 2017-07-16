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Через "Станицу" в ОРЛО везли звезды для погон офицерского состава с символикой РФ

Воскресенье, 16 июля 2017, 10:53

На КПВВ "Станица Луганская" у гражданина Украины, который направлялся на неконтролируемую территорию обнаружили военную фурнитуру с символикой России.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе Украины.

"Среди личных вещей обнаружена военная фурнитура с символикой России, в том числе 300 пуговиц, 750 звезд для погон офицерского состава, 100 эмблем ПВО России, а также военную фурнитуру в виде перекрещенных сабель 50 штук", - сообщили в ГПСУ.

 
 

Товар и гражданин Украины переданы представителям УСБУ в Луганской области.

Темы: Луганская областьРосcия
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