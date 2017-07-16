Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Розвідка: В окупований Донецьк прибула комісія Генштабу ЗС РФ  

Неділя, 16 липня 2017, 12:50

До окупованого проросійськими бойовиками Донецька прибула комісія Генерального штабу ЗС РФ.

Про це 16 липня повідомили у Головному управлінні розвідки МОУ, 

"З метою проведення комплексної перевірки з’єднань та частин 1 АК до Донецька прибула комісія Генштабу ЗС РФ з метою виявлення нецільового використання та розкрадання коштів, пально-мастильних матеріалів, боєприпасів, а також викриття корупційної складової серед командного складу підрозділів корпусу", - повідомили у розвідці. 

Відмічено збільшення випадків самовільного залишення розташування військових частин.

При  цьому, за даними ГУР, командуванням окремих частин прийнято рішення щодо виставлення патрулів поблизу місць продажу алкогольних напоїв, а офіцерам заборонено покидати місця розташування частин протягом одного тижня.

Теми: ДонбасРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Давосі анонсували візит Зеленського

Росіяни вранці влаштували ракетну атаку: повітряна тривога тривала майже три години

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"

Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою

Усі новини...
Донбас
16 годин на штурмі під Бахмутом. Репортаж УП з наступу десантників
Сирський: На Бахмутському напрямку повернули раніше окуповані території
Окупанти повідомили про "прильоти" по адміністрації Волновахи
Останні новини
09:26
У Давосі анонсували візит Зеленського
09:07
фото, відеоПід Петербургом велика пожежа - палають 50 тисяч "квадратів" складу
08:51
Євродепутати Орбана поскаржились Єврокомісії на "беззаконня" в Польщі
08:35
фотоУ центрі окупованого Бердянська пролунали вибухи
08:19
Росіяни втратили ще 700 військових та 18 артсистем
07:55
Найактивніше російські війська наступають на Мар’їнському напрямку – Генштаб
06:44
ЗМІ: У Кропивницькому пролунали вибухи
05:33
Росіяни вранці влаштували ракетну атаку: повітряна тривога тривала майже три години
05:08
У Дніпрі було чутно звуки вибухів
04:55
Байден вважає нинішні події у світі переломним моментом
Усі новини...
Реклама: