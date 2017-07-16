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Разведка: В оккупирован Донецк прибыла комиссия Генштаба ВС РФ

Воскресенье, 16 июля 2017, 12:50

В оккупированный пророссийскими боевиками Донецк прибыла комиссия Генерального штаба ВС РФ.

Об этом 16 июля сообщили в Главном управлении разведки МОУ,

"С целью проведения комплексной проверки соединений и частей 1 АК в Донецк прибыла комиссия Генштаба ВС РФ с целью выявления нецелевого использования и хищения средств, горюче-смазочных материалов, боеприпасов, а также разоблачения коррупционной составляющей среди командного состава подразделений корпуса", - сообщили в разведке.

Отмечено увеличение случаев самовольного оставления расположения воинских частей.

При этом, по данным ГУР, командованием отдельных частей принято решение о выставлении патрулей вблизи мест продажи алкогольных напитков, а офицерам запрещено покидать места расположения частей в течение одной недели.

Темы: ДонбассРосcия
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