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На Донеччині затримали бойовика, що воював у п'яти НЗФ

Неділя, 16 липня 2017, 15:08

У Дружківці (Донецька обл.) поліція затримала бойовика, який з 2014 року перебував у лавах п'яти бандформувань.

За даними департаменту поліції Донецької області, 33-річний екс-бойовик з позивним "Абрек" воював у 1-му Слов’янському батальйоні, у батальйоні  "Восток", "Оплот", козачому формуванні та в "армії ДНР".

"На початку липня 2014 року, коли незаконні збройні формування захопили Донецьк, чоловік вирішив приєднатися до них. Найманець вступив добровольцем до 1-го Слов’янського батальйону, де разом з усіма виїздив нести службу на околиці Донецька. Коли батальйон розпався, він перейшов служити до "Востоку", де його відправили воювати до Пісок", - повідомили у поліції.

Там бойовик прослужив кілька тижнів, після чого перейшов  до "Оплоту", а далі до козачого полку.

 

"Коли їх роззброїли, залишився служити в армії "ДНР" під Старомихайлівкою, звідки обстрілювали Мар’їнку та Красногорівку", - зазначили у НП.

Згодом уродженець Дружківки звільнився з лав бойовиків та ще деякий час залишився мешкати у Донецьку, після чого відправився на заробітки до РФ, а у 2017 році повернувся додому. 

Теми: Донецька областьполіціяДНР
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